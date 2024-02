Ugolini: “Calzona è l’allenatore giusto per far ripartire il Napoli, vi dico”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del Napoli e di Calzona. Ecco cosa ne pensa:

“Calzona in meno di 48 ore ha dimostrato di saper toccare le corde giuste. Con Osimhen, in campo, sarà più facile farle suonare. Il pareggio con il Barcellona rappresenta un segnale positivo al di là del risultato. L’avvento di Calzona, la capacità immediata di risvegliare una coscienza di gruppo votata innanzitutto al sacrificio è un primo importante passo per riavvicinare la dimensione smarrita otto mesi fa. L’atteggiamento in campo, la capacità di essere squadra nei momenti di difficoltà e l’orgoglio con il quale il Napoli ha poi cercato di imporre i propri concetti di gioco, rispolverando a tratti le trame di un tempo fanno ben sperare. Quantomeno che la scelta di puntare sul nuovo allenatore sia stata giusta”.