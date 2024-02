Verso Cagliari-Napoli, il report allenamento dei rossoblù

Come riporta il sito ufficiale del Cagliari, oggi la squadra di Ranieri ha svolto la sessione di allenamento pomeridiana in vista del match contro il Napoli. Di seguito il report dell’allenamento:

“Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione del Cagliari alla gara di domenica: all’Unipol Domus arriva il Napoli, match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Per i rossoblù la seduta odierna è iniziata con delle esercitazioni tecniche in campo, a seguire lavoro sul possesso palla. Per chiudere serie di conclusioni a rete. Personalizzato per Ibrahim Sulemana, Gaetano, Oristanio ed Eldor Shomurodov, che continua la sua tabella di lavoro tra palestra e campo. Domani, venerdì 23, nuovo allenamento in programma al mattino”.