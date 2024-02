Pagelle Napoli – Meret da 7 per i maggiori quotidiani: “L’eroe che non ti aspetti, decisivo in tre occasioni”

Uno dei migliori in campo del Napoli ieri è stato senza dubbio Alex Meret. Tanti interventi importanti per l’estremo difensore azzurro che hanno permesso al Napoli di restare in partita e trovare poi il pareggio a 15′ dalla fine con Osimhen. Tutti i quotidiani sono d’accordo sulla grande prova di Meret e fioccano i 7 in pagella:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Le tre parate del primo tempo, su Yamal, Gundogan e soprattutto Lewa, tengono vivo il Napoli, che altrimenti sarebbe piombato in depressione”.

Il Corriere dello Sport 7 – “Ti aspetti Osi, Kvara o chissà chi, e invece è lui ad alzare subito la voce. E i guanti, le braccia, finanche i piedi: al 9’ respinge Yamal, poi ci mette lo scarpino alla Garella su Lewandowski e nello stesso minuto, al 22’, disinnesca Gündogan. Solo Lewa riesce a inchiodarlo, ma sembrava condannato”.

Tuttosport 7 – “Vola, come un gattone, da un palo all’altro, per tutto il primo tempo e pure per buona parte della seconda frazione di gioco. Il Barcellona fa un assedio totale: deve superarsi su Lamine Yamal, Gündogan e Lewandowski”.