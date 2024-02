Il Mattino – De Laurentiis-Hamsik, il corteggiamento continua. Spuntano novità da Palazzo Petrucci

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito del tentativo di Aurelio De Laurentiis di offrire un contratto a Marek Hamsik nello staff di Francesco Calzona, proprio da lui proposto come Ct della Slovacchia. Secondo quanto riportato, il patron ha grande stima per lo slovacco, tanto da elogiarlo davanti a Joan Laporta, presidente del Barcellona, nel corso del pranzo Uefa tenutosi ieri a Palazzo Petrucci. In questa occasione, De Laurentiis ha detto a Laporta che Hamsik è stato uno dei più grandi campioni che lui abbia mai avuto. Ma al momento, l’ex capitano non cede davanti all’offerta della società.