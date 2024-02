Gazzetta – Napoli, frustazione e poche idee: si riparte dal gol di Osimhen

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match di ieri in Champions contro il Barcellona. Il quotidiano ha analizzato l’atteggiamento di Kavara e Di Lorenzo. Questo quanto evidenziato:

“L’impressione del Napoli è di frustrazione. Si legge negli occhi di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, ai quali non riesce quasi niente delle meraviglie con Spalletti. Si capisce che Calzona ha preteso di impostare dal basso in qualsiasi circostanza, ma non ci sono linee di gioco e agonismo per superare lo sbarramento catalano, se si escludono cinque minuti di fine primo tempo. Purtroppo quei cinque minuti finiscono nel cassetto dei buoni propositi, Pedri e Gundogan sono troppo per la mediana depressa del Napoli che concede loro libertà inspiegabile. Il gol nasce così, Lewa sente l’odore del sangue, a mezzora dalla fine siamo già oltre il baratro”.