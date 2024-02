La Gazzetta dello Sport ha giudicato sufficiente la direzione di gara dell’arbitro Felix Zwayer in campo ieri per Napoli-Barcellona. Secondo il quotidiano il direttore di gara ha gestito bene il match soprattutto in occasione del giallo a De Jong per fallo su Di Lorenzo e la decisione di non assegnare il calcio di rigore al Barcellona sul tocco di braccio di Olivera. Il braccio del terzino azzurro era tenuto lungo il corpo.

Voto 8.