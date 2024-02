Primo giorno da allenatore del Napoli per Calzona: ecco come si svolgerà

Dopo due esperienze da vice di Sarri prima e Spalletti poi, Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Sarà subito giornata di vigilia per il tecnico che domani guiderà gli azzurri nella delicata sfida di Champions contro il Barcellona. Il programma di oggi è ricco di impegni ed è iniziato questa mattina con l’incontro con il Presidente De Laurentiis all’Hotel Britannique. Alle 14:00 dirigerà il primo allenamento con la squadra, inizialmente programmato per le 11.00, e conoscerà i suoi nuovi calciatori. Alle 19 invece presenterà la partita di domani in conferenza da Castel Volturno.