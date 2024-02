Ufficiale – Un ex azzurro saluta la sua squadra: il comunicato del Marsiglia

Gennaro Gattuso dice addio al Marsiglia dopo solo 5 mesi. La notizia era nell’aria da giorni è oggi è arrivata l’ufficialità, il club francese ha esonerato l’ex Napoli. Questa la nota del club che ringrazia il tecnico per il lavoro svolto dal 27 settembre, giorno in cui aveva firmato con l’OM: “L’Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro”.

Gattuso si è seduto sulla panchina francese lo scorso 27 settembre dopo l’addio di Marcelino. In 22 partite ha conquistato 30 punti e attualmente il Marsiglia si trova al nono posto in campionato