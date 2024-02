L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ritorno di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano un’altra maratona è già cominciata con il Genoa e il Barcellona in pochi giorni. Le sue condizioni saranno più chiare oggi prima della partita di domani contro il Genoa, ma l’idea è che Osimhen potrà essere convocato e andare in panchina. E magari fare anche qualche minuto verso il ritorno dal primo minuto mercoledì, con il Barçelona. Champions con vista sul presente e sul futuro. Da quando Osi è partito, il Napoli ha segnato 4 gol in 50 giorni in 6 giornate di campionato. La musica deve cambiare e il ritmo dovrà darlo lui.