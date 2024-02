Repubblica – Il PSG piomba su Osimhen, pronti 120 milioni

La situazione per il Napoli si prospetta difficile nel trattenere Osimhen, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica. Il club azzurro è immerso in un periodo complicato, con la possibilità concreta che il giocatore nigeriano lasci la squadra. Secondo il giornale, il presidente De Laurentiis, il quale sembra nutrire una certa stima nei confronti del possibile successore Pioli, riceverà un’offerta dal PSG di 120 milioni per il centravanti. È interessante notare che il PSG, se dovesse trovare un sostituto per Mbappé, trasferitosi al Real Madrid, sembra disposto a investire la stessa cifra per Leao.