Azzi, giornalista, ha commentato Milan-Napoli. Queste le sue parole: “Poteva anche finire in pareggio, ma sostanzialmente non sarebbe cambiato molto e ciò che deve imparare Mazzarri da questa partita non cambia. Per tentare la rimonta Champions questa prudenza non paga, serve un atteggiamento più offensivo con il ritorno al 4-3-3″.