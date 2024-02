Del Genio critica Mazzarri: “Il 4231 offre più possibilità offensive”

Ecco le parole di Paolo Del Genio a Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta degli azzurri contro il Milan: “Il 4-2-3-1 offre maggiori possibilità offensive e giocatori idonei per creare opportunità, specialmente quando mancano idee e principi di gioco chiari. Perché dobbiamo attendere? Il Milan era in svantaggio di due gol eppure è riuscito a chiudere la partita senza subire altri gol, mentre il Barcellona ha subito ancora di più. Questo significa che si adotterà un atteggiamento difensivo solo per rispettare la reputazione del nome?

Mazzarri ha affermato di aver preparato l’azione del gol per tutta la settimana, ma è normale concedere una grande giocata. Tuttavia, contro questo Milan, è fondamentale rispondere con almeno 2-3 gol successivi. La coppia Leao e Theo è molto pericolosa e crea spesso occasioni. Mazzarri, così facendo, non dà fiducia alla squadra! Che messaggio trasmette iniziando con un attaccante in meno?”