Il Napoli sul proprio sito web: “Tanto rimpianto, ma anche consapevolezza”

Il Napoli ha commentato sul proprio sito web la sconfitta contro il Milan:

“Tra il Napoli e il pareggio a Milano c’è tanto rimpianto e un palo al 90esimo. Vince il Milan con un gol di Theo dopo una mezzoretta, ma poi nelle luci a San Siro ci sono tantissimi riflessi di azzurro. E’ l’estrema sintesi di un match che il Napoli comanda con autorevolezza per varie e lunghe fasi. Il Diavolo ci mette la qualità dell’azione vincente e poi tanta lotta e mestiere nel difendersi e ripartire“.

“Nel secondo tempo è una costante pressione azzurra, Politano appena entrato tira più volte lui in 10 minuti che il Milan in un’ora: la palla però non entra. La trincea rossonera scricchiola ma non cede. Anche perché la sorte si gira dall’altra parte. L’azione è di Lindstrom che entra in area e crossa d’esterno destro, Simic entra in spaccata e gira la palla verso la sua porta: Maignan chiude gli occhi e il palo esaudisce le preghiere rossonere. Il Napoli perde a Milano, ma resta la consapevolezza che nella notte San Siro la luce vivida è azzurra…“.