Piotr Zielinski è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Inter.

Come riportato dalle ultime notizie degli esperti di Calciomercato.com, dopo le visite mediche di Taremi, anche il polacco avrebbe già svolto tutti gli accertamenti fisici per passare in neroazzurro a giugno. Il calciatore andrà a firmare nelle prossime settimane un contratto di tre anni con opzione per il quarto anno alla cifra di 4 milioni annui. Ormai l’avventura partenopea è sempre più vicina ai titoli di coda.