Bayern Monaco, De Ligt scontento. C’entra Kim?

Non se la sta passando bene Mattijs De Ligt da quando é al Bayern Monaco. Il difensore olandese viene considerato una seconda scelta dal tecnico Tuchel che gli preferiscxe in quel ruolo Kim Min Jae, ex difensore centrale del Napoli. L’olandese era ritornato in campo da titolare dopo la partenza del sud-coreano per la Coppa D’asia. Tuttavia il ritorno dalla nazionale lo ha rispedito in panchina, generando malcontento e rabbia e voglia di mettere gli scarpini e giocare, anche in un ruolo differente. Come riporta Fabrizio Romano, De Ligt potrebbe lasciare i bavaresi in estate visto il rapporto teso con Tuchel e il poco minutaggio che il tecnico ex-Chelsea gli ha riservato in questa stagione.