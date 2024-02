A Radio Napoli Centrale è intervenuto Umberto Chiariello per parlare di Milan-Napoli.

Ecco le parole del noto giornalista: “Per l’ennesima volta abbiamo assistito ad un Napoli che ha scelto di non giocare la partita. Credo che a questo punto per gli azzurri vada bene anche Cannavaro, ADL gli potrebbe dare una possibilità, peggio di così il Napoli non può fare”.