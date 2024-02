Aronica: “Potevo far parte dello staff di Mazzarri. Sul mister invece…”

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play per parlare del Napoli e di Mazzarri. Ecco cosa ne pensa:

“Ho un ottimo rapporto con il mister Mazzarri, mi ha allenato per 7 anni. Qualche mese fa, quando lui è tornato sulla panchina del Napoli, sono stato contattato per entrare a far parte del suo staff. Come mai ho deciso di non intraprendere questo percorso insieme a lui? La trattativa, poi, non si è chiusa, ma non per volere di Mazzarri, sono sorte altre problematiche. Penso che lui ce la stia mettendo tutta per riuscire a risollevare questo Napoli, in una stagione balorda. I problemi del Napoli sono riconducibili alla vittoria della Scudetto? Ritengo che non sia così, una vittoria del genere può solo darti slancio. Penso che le perdite del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del tecnico Luciano Spalletti abbiano influito su tutto, segno di come il giocattolo si sia un po’ rotto. Ripartire dalle ceneri non è facile e tutto il gruppo ne ha risentito parecchio”.