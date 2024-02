Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della partita di ieri.

Ecco quanto riferito dal noto giornalista sportivo: “Lobokta non può correre dietro Theo per 40 metri, non ci sono stati errori particolari nell’occasione del goal ma non capisco perchè Juan Jesus si sia fermato e non abbia fatto la diagonale”.