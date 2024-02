Intermediario: “Kvaratskhelia? Può giocare in qualsiasi club, per il Napoli è un vanto”

A TuttoMercatoWeb, poche ore prima di Milan-Napoli, parla l’agente Fifa e intermediario FA Cristian Zaccardo, ex calciatore italiano e campione nel mondo con la nazionale italiana nel 2006.

Milan-Napoli?

“Sarò allo stadio, seguirò la partita in modo particolare. Il Napoli ha bisogno di punti per tornare in zona Champions , il Milan deve avvicinarsi alle prime posizioni.”

Leao e Kvaratskhelia?

“Due giocatori fortissimi, tra i migliori del campionato italiano. Fanno la differenza per entrambe le squadre. Sempre bello vederli dal vivo. Simpatizzo Milan, vivo a Milano. Però ci tengo anche al Napoli e auguro ad entrambe di conquistare i propri obiettivi”.

Mercato?

“E’ ancora presto, c’è tempo. Penso possano essere due calciatori apprezzati tantissimo anche all’estero e allo stesso tempo un vanto per le due proprietà avere calciatori come loro in squadra. Sicuramente potrebbero giocare in qualsiasi club europeo”.