Se Ivan Juric dovesse lasciare la panchina del Torino a fine stagione, si fa largo l’idea Gennaro Gattuso: l’attuale tecnico del Marsiglia potrebbe voler tornare in Italia in estate. Lo scrive todofichajes.com.

Attualmente il club francese è ottavo con 30 punti in 21 partite e per ora il tecnico italiano non rischia il posto.