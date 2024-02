Luigi De Laurentiis: “Vendere il Napoli? Ecco come la penso”

Il clima in casa Bari continua ad essere teso e la situazione per i pugliesi è molto complicata: l’attuale dodicesima posizione in classifica e i problemi riguardo la gestione della società sono le principali motivazioni della crisi. Il presidente del club, Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha già affrontato apertamente la situazione dichiarandosi vicino ai tifosi e pronto ad aiutare la squadra. Durante la conferenza stampa di ieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche riguardo il Napoli. Ecco le sue parole:

“Se un giorno potessimo vendere il Napoli e tenerci un’altra squadra? Sono dinamiche che oggi non potrei sapere. E’ lecito poter pensare che uno trovi un’occasione concreta per la vita. Se è riuscito ad avere nel gruppo 2 squadre finora e se ne dovesse andare via una, vuol dire che continueremo a lavorare su quella che resta lavorando in maniera semplice e concentrandosi solo su essa. E’ probabile, ma chi può dirlo? Sono dinamiche di un gruppo che ha tante aziende. Non potrei predirle mai. Magari sono aspettative”