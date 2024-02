Molaro: “Ben venga il bunker difensivo! ADL? Bravo nei dribbling come Kvara”

Francesco Molaro è intervenuto a 1 Football Club, trasmissione radiofonica di 1 Station Radio. Il giornalista di Teleclub Italia ha detto la sua su Milan-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Domenica sera sarà la sfida tra un calciatore tecnico e proiettato a diventare un top club, come Kvara, ed un prospetto internazionale che vanta grande atletismo come Leao.

“E’ una delle possibilità di questi giocatori. Kvara l’abbiamo conosciuto bene lo scorso anno, mentre quest’anno non sta convincendo. È un giocatore che, tuttavia, ha grandi possibilità di diventare un top player. In questo finale di stagione servirà molto alla squadra e se si confermerà ad alti livelli sarà soltanto un bene per le ambizioni di classifica degli azzurri”.

Chi crede potrà convincere tra le difese di Milan e Napoli?

“Le due difese non sono proprio al top, sia nel Milan che nel Napoli. I rossoneri hanno affrontato tanti problemi fisici, mentre la retroguardia azzurra non sta convincendo. Natan non ha convinto, anche se mi auguro possa reagire bene. Juan Jesus non può garantire continuità e Ostigard ha mostrato qualche amnesia. È necessario che la difesa azzurra si ricompatti. D’altronde, Mazzarri ha fatto di necessità virtù. La squadra ha bisogno di inanellare tre o quattro risultati utili consecutivi. Per questo, ben venga il bunker difensivo, se necessario. Quante volte abbiamo visto i nostri avversari chiudersi?”.

Cosa pensa della conferenza stampa di De Laurentiis? Spesso, il presidente è riuscito a tergiversare e a non rispondere alle domande.

“Ha detto cose che già conoscevamo, ha aggiunto quelle che credo siano provocazioni, come lo stadio. Il Napoli ha bisogno di costruire un centro sportivo, per il proprio futuro e dei suoi talenti. Detto ciò, è vero non abbia risposto alla domanda. Il presidente è bravo nei dribbling alla Kvara. D’altronde, il patron azzurro non avrebbe mai potuto ammettere, eventualmente, la sua antipatia, rispondendo apertamente alla domanda posta da Carratelli”.