Il terzino del Napoli, Pasquale Mazzocchi, ha postato una storia su Instagram dopo il successo di Geolier nella serata duetti a Sanremo. Queste le sue parole: “Il calcio come la musica sono mezzi di comunicazione che servono a portare sempre più in alto il nome di una città, e tu ci stai riuscendo alla grande. Siamo tutti con te Geolier… O riest so chiachier”.