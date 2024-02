Milan-Napoli – Le probabili formazioni del big match di San Siro, Mazzarri di nuovo con la difesa a tre

Domani sera alle 20.45 a San Siro ci sarà il big match tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri devono portare altri 3 punti a casa dopo la vittoria contro il Verona di settimana scorsa, per provare ad inseguire il quarto posto, considerando anche la partita in meno. Secondo Sky Sport il club partenopeo domani dovrebbe giocare nuovamente con la difesa a 3, e schierare Rrhamani, Juan Jesus ed Ostigard, con un probabile 3511. In attacco la coppia dovrebbe essere formata da Kvaratskhelia e Simeone, con Mazzocchi e Di Lorenzo sulle fasce. Dall’altra parte Pioli si affida al solito tridente dietro Giroud formato da Pulisic, Leao e Loftus Cheek. Queste le probabili formazioni:

Milan – Maignan; Theo Hernandez; Gabbia; Kjaer; Calabria; Adli; Bennacer; Loftus-Cheek; Pulisic; Leao; Giroud

Napoli – Gollini; Juan Jesus; Rrahmani; Ostigard; Di Lorenzo; Lobotka; Anguissa; Cajuste; Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone