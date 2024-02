Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Salernitana ha di fatto esonerato Filippo Inzaghi. Fatale la sconfitta di venerdì sera contro l’Empoli per 3-1 all’Arechi. I nomi più gettonati per subentrare in panchina sarebbero quelli di Davide Ballardini e Leonardo Semplici.