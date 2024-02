CdS – Napoli, occhio a Leao: non segna da settembre e gli azzurri sono la sua vittima preferita. Il dato

Milan-Napoli, nonostante il fattore casa, non fa paura soltanto agli azzurri. L’ostacolo è temibile anche per i rossoneri. Non sarà una sfida facile dato che a San Siro il tabù dura da dieci anni. Poi, c’è un problema in attacco: quest’anno Rafa Leao ha collezionato più critiche che gol. Sei gli assist in questa stagione, ma la rete manca dal dieci settembre. Allora, il portoghese cerca nella sua vittima preferita la possibilità di tornare al gol e di cancellare le critiche: col Napoli le prestazioni migliori. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.