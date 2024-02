SSC Napoli analizza i precedenti: “Alla scala del calcio va in scena un classico del calcio italiano”

Attraverso i canali social, la SSC Napoli ha pubblicato, come da tradizione, i precedenti e le statistiche della partita. Oggi, ovviamente, si parla di Milan-Napoli. “Alla scala del calcio va in scena un classico del calcio italiano”, ha scritto il club provando a spiegare l’importanza del big match. Nel post è possibile confrontare le statistiche. Nelle vittorie primeggiano i ragazzi di Pioli con 32 vittorie casalinghe rispetto ai 17 successi partenopei. I due club si sono divisi la posta in 26 occasioni. Capitolo gol: 119 a 76 per il Milan.