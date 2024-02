Cagliari-Lazio – Gianluca Gaetano convince tutti con un gol fantastico, Tuttomercatoweb lo premia con un 7

Gianluca Gaetano sigla contro la Lazio il suo secondo gol in campionato, il primo con la maglia del Cagliari, squadra in cui è in prestito fino a giugno 2024. Il centrocampista di Cimitile ha messo a segno una rete fantastica, battendo Provedel con una rete da fuori area a giro che arriva sotto l’incrocio. Tuttomercatoweb lo premia dandogli 7 in pagella, diventando leader del centrocampo sardo e non sbagliando quasi mai un pallone. Rimetta in corsa la propria squadra a metà secondo tempo, e nonostante la rete sia stava vana dimostra grande personalità. Questo il commento: “Il migliore dei suoi. Sempre preciso, difficile vederlo sbagliare un pallone nonostante la giovane età. Ha il grande merito, inoltre, di inventarsi il gol del 1-2 rimettendo in partita i rossoblu“.