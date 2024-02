Roma-Inter – Termina un match elettrizzante e ricco di reti allo stadio Olimpico, a spuntarla è l’Inter di Inzaghi

Termina il big match dell’Olimpico tra la Roma di De Rossi e l’Inter di Simone Inzaghi. Partita ricca di emozioni e di gol, che viene aperta da una rete di Acerbi al minuto 17, e che viene ribaltata dalla squadra giallorossa poco prima del termine della prima frazione di gioco. Per la squadra della bandiera ex Roma le reti vengono siglate da Mancini ed El Shaarawy, che vengono entrambi serviti da un ispirato Lorenzo Pellegrini. Inizia la ripresa e l’Inter risponde subito con una rete di Marcus Thuram che al minuto 50 pareggia le ostilità. Lo stesso attaccante francese sarà decisivo nella rete che porta i neroazzurri nuovamente in vantaggio, infatti su un cross dalla fascia sinistra si fionda la punta, che viene anticipato da Angelino, che fa autorete. A chiudere il match è una rete di Alessandro Bastoni che conclude un contropiede e mette il sigillo per il 2-4 finale. La vittoria porta la squadra di Milano sempre più in vetta alla classifica del campionato, a 7 punti di vantaggio dalla Juventus seconda, che ha comunque una partita in più rispetto ai neroazzurri. In ottica Napoli invece la sconfitta dei giallorossi può essere d’oro, perché in caso di vittoria gli azzurri si porterebbero a pari punti in classifica.