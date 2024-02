Intervistato a la Gazzetta dello Sport il doppio ex di Milan e Napoli Josè Altafini ha detto la sua sul match di San Siro di domani sera. Ecco quanto detto:

“Il Milan tutto è in un buon momento. Il Napoli è molto discontinuo alterna prestazioni buone ad altre meno e non avrà Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa. Il Milan parte favorito La partita la possono decidere Giroud, Pulisic o Leao per il Milan, mentre Kvaratskhelia per il Napoli. Nel Napoli mi piace molto Raspadori”.