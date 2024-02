TMW – Milan-Napoli, le probabili formazioni: Mazzarri tenta il successo con il 3-5-1-1

È tempo di big match. È tempo di Milan-Napoli. San Siro ospiterà la 24esima giornata di serie A, dove vedrà protagonisti i rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Walter Mazzarri.

Secondo Tuttomercatoweb.com, Mazzarri dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1: “Un Napoli pronto nuovamente a cambiare modulo per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan. Walter Mazzarri dovrebbe nuovamente riproporre la difesa a 3. Tra i pali ci sarà ancora Gollini, mentre in difesa il terzetto sarà composto da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Mediana con Di Lorenzo e Mazzocchi esterni e Lobotka-Anguisssa-Cajuste nel terzetto centrale. A sostegno dell’unica punta, che sarà Simeone, ci sarà Kvaratskhelia“.

Per quanto riguarda il Milan, invece, Pioli opta per il solito 4-2-3-1: “Confermerà la stessa formazione iniziale di Frosinone, eccezion fatta per lo squalificato Reijnders che sarà rimpiazzato da Bennacer. Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa, Bennacer e Adli a centrocampo con Giroud di punta supportato da Leao, Loftus-Cheek e Pulisic”.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone.