CdS – Pioli, il demone calcistico di Mazzarri. Le statistiche degli incontri tra i due tecnici

In attesa di Milan-Napoli, posticipo della 23esima giornata di Serie A, il Corriere dello Sport offre un approfondimento sugli allenatori. La prima volta che Walter Mazzarri ha incontrato Stefano Pioli è stato 18 anni fa, quando i due allenavano rispettivamente Regina e Parma. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Alla nascita la storia è stata bella e piacevole come quella vittoria al Granillo sull’onda di Bianchi e Amoruso, ma poi la questione è cambiata e Stefano s’è messo a fare la voce grossa. E così, signore e signori, alla vigilia delle luci che San Siro accenderà domenica sera su un Milan-Napoli tremendo per il peso Champions che incombe sugli azzurri, la scoperta è servita: Pioli è la bestia nera di Mazzarri, rossonera considerando la divisa attuale.

Quella della sfida numero 18 tra i due in tutte le competizioni – numero ricorrente – in coda a un percorso che per il momento tra Serie A, B e Coppa Italia vede l’allenatore milanista in vantaggio sul collega di 9 vittorie a 4, con 4 pareggi a coté. E sai cosa? Pioli è il tecnico contro cui, insieme con Ancelotti, Mazzarri ha perso più volte in carriera. Sei in A, l’ultima il 19 marzo 2022 con il Cagliari, in casa. Il suo demone calcistico”.