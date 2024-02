Joshua Zirkzee, grazie alle sue prestazioni, si sta facendo conoscere in tutta Europa e molti club sperano di contare sulle sue prestazioni l’anno prossimo. Secondo Repubblica anche il Napoli si è mosso per portare l’attaccante olandese sull’ombra del Vesuvio. I partenopei avrebbero incontrato il Bologna per provare a superare il pressing Milan. Con una probabile cessione di Osimhen nella prossima estate chissà che non sia proprio l’attuale attaccante del Bologna il suo sostituto.