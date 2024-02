Tuttosport – La probabile formazione: possibilità per Ostigard? Le ultime

Il Napoli prepara la sfida contro il Milan, in programma domenica a San Siro. Walter Mazzarri studia la formazione anti Leao e Theo Hernandez, pericolosissimi negli ultimi incontri coi rossoneri. “La sfida principale della retroguardia azzurra sarà arginare Giroud”, spiega Tuttosport. “Compito affidato al centrale norvegese Ostigard, che dovrà dimostrare le sue capacità nel gioco aereo anche contro l’attaccante francese. A completare la difesa ci saranno Rrahmani e Juan Jesus, mentre sugli esterni Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra, al posto dello squalificato Mario Rui. La squadra, così, può abbassarsi in fase di non possesso, creando una difesa a cinque, mentre il centrocampo si compatta a quattro, allineando gli esterni d’attacco con le mezzali. Questa scelta tattica – si legge ancora – di Mazzarri può essere una mossa intelligente e contenitiva. Il tecnico è consapevole della pericolosità e velocità del Milan, che l’anno scorso ha sfruttato gli spazi concessi dal Napoli per dilagare con Theo Hernandez e Leao. A centrocampo, l’ingresso di un terzo difensore escluderebbe Cajuste dai titolari, con Lobotka e Anguissa che si dividerebbero il lavoro in mediana. In attacco, Kvaratskhelia e Politano agiranno alle spalle di Giovanni Simeone, in vantaggio su Raspadori”.