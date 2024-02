Gazzetta – ADL e Garcia, una storia d’amore mai decollata

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando le parole di Aurelio De Laurentiis, ieri in conferenza stampa. in particolare con riferimento a quanto detto sull’ex allenatore azzurro Rudi Garcia. Questo quanto evidenziato

“La caccia al nuovo tecnico è stata complessa e si è chiusa con la scelta di Rudi Garcia. De Laurentiis spiega come si è arrivati a lui e come sia finito velocemente l’idillio. «Ho cercato di dargli delle opportunità, ma faceva cose molto discutibili. Prima dell’Empoli gli dissi che stava sbagliando e rispose “mi lasci fare”… all’intervallo tornai giù e gli dissi “vuoi farti cacciare?”. E così feci». Il problema preparazione è stato letale. «Garcia da francese con la puzza sotto al naso mi fa mandare via Sinatti, il nostro preparatore dello scudetto, che non voleva stare sotto al suo Rongoni. Un errore gravissimo, dovevo dire a Garcia fuori tu o Rongoni»”.