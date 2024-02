CdS – Infortunio Politano, il calciatore si ferma in allenamento: le ultime sulla sua condizione

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle condizioni di Matteo Politano, che ieri non ha lavorato in gruppo. Questo quanto evidenziato:

“Il centrocampo a cinque in vista del Milan può essere una soluzione alternativa in attesa di Politano, che si è fermato. Nulla di grave, condizioni da valutare nelle prossime ore. C’è ottimismo per domenica. Intanto, in allenamento, Mazzarri ha riproposto il modulo che contro la Lazio era stato scelto in mancanza di soluzioni alternative a causa delle tante assenze”.