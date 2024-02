Ecco la sfidante di Osimhen in finale di Coppa d’Africa: è la Costa d’Avorio

Victor Osimhen non l’ha mai nascosto: il suo più grande obiettivo è sempre stato quello di portare la sua nazionale a vincere la Coppa d’Africa, e ora ci è davvero vicino. La Nigeria è infatti in finale nella maggiore competizione africana e dopo aver battuto Camerun, Angola e Sudafrica ora tocca all’ultima partita, quella contro la Costa d’Avorio.

Con un gol di Sebastian Haller in semifinale contro il Congo, “Les Éléphants” hanno infatti raggiunto la finale di Coppa d’Africa. La nazionale, che è inoltre l’ospitante per la competizione, ha già vinto il trofeo per due volte, nel 1992 e nel 2015. Tra gli uomini principali, gli ivoriani vantano la presenza di Evan N’Dicka, difensore della Roma, di Frank Kessié, centrocampista ex Atalanta, Milan e Barcellona attualmente militante nel campionato arabo e appunto dell’attaccante Sebastian Haller, di proprietà del Borussia Dortmund.