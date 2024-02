CdS – Napoli, si va verso il recupero di due infortunati: i dettagli

Buone notizie in casa Napoli, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport gli infortunati Meret e Olivera potranno essere presto a disposizione di Mister Mazzarri. Questo quanto evidenziato:

“La rosa del Napoli sta per tornare al completo, con Meret e Olivera verso il recupero (potrebbero tornare tra i convocati) e Zielinski ancora in dubbio. Anche ieri il centrocampista polacco ha continuato a svolgere personalizzato. A centrocampo, comunque, non mancano le opzioni, con Cajuste che si prenota – nel caso – accanto ad Anguissa e Lobotka e Dendoncker sempre in campo, seppur nel finale, per pochissimi minuti, da quando è arrivato”.