CdS – Milan-Napoli, Mazzarri pensa alla difesa a tre: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, svela le probabili scelte di formazione che farà Mazzarri in vista del match contro il Milan in programma domenica alle 20:45. Secondo il quotidiano il tecnico azzurro insiste per la difesa a tre, questo quanto evidenziato:

“Un centrocampista in più per resistere all’urto rossonero o il doppio esterno a scortare la punta per provarci con coraggio dopo l’iniezione di fiducia contro l’Hellas. Sembra essere questo, oggi, uno dei principali dubbi di Mazzarri nella settimana che condurrà alla sfida di domenica sera sul campo del Milan. L’allenatore del Napoli insiste in allenamento con la difesa a tre e ieri, con Politano che ha svolto personalizzato in campo”.