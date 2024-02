Milan-Napoli sarà arbitrata da Doveri di Roma 1. Di Paolo al Var

Sono state effettuate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventiquattresima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli scenderà in campo a San Siro contro il Milan il giorno domeinca 11 novembre alle ore 20:45. La partita sarà arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1 che sarà assistito dai guardalinee Bindoni e Baccini mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Il Var sarà presieduto da Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano e ad assisterlo ci sarà Valeri. Di seguito, la designazione completa.

MILAN – NAPOLI h. 20.45

DOVERI

BINDONI – BACCINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI