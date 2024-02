De Laurentiis sulla situazione stadio: “tra 120 giorni la scadenza poi vado ad Afragola”

il presidente Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di oggi ha parlato sulla situazione del possibile nuovo stadio e Centro sportivo.

“Stadio e Centro Sportivo? Tra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno. Devo terminare nei prossimi mesi la progettazione e i costi del nuovo centro sportivo. Ho parlato con Manfredi dello stadio, e gli ho detto che o ci saremmo messi d’accordo in 120 giorni o me ne sarei andato. Visto che Afragola ha la ferrovia verso Bari e ci sarà la metro che arriverà lì, ho delle situazioni da valutare: lì o il litorale di Pozzuoli. Su una ci arriva la Circumvesuviana e poi li puoi portare i calciatori con delle navette. Il centro sportivo va preparato entro 24 mesi. Sullo stadio, se entro 120 giorni non avrò altre risposte, andrò ad Afragola”