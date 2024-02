Fedele: “Non voglio più ascoltare ADL. Per il nuovo allenatore, sceglierei tra questi due”

Enrico Fedele ha commentato a TMW Radio la controversa conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le sue parole: “Non voglio più ascoltare De Laurentiis. E’ stato un grandissimo gestore economico ma è stato pessimo quest’anno nella gestione calcistica. Parla sempre di sè e non so con quale titolo ha scelto o fatto certe scelte”.

Poi Fedele ha continuato: “L’Inter ha Marotta, serve un manager con esperienza in certe posizioni. ADL è un grande affabulatore e io avrei vietato ai giornalisti di andare a quella conferenza stampa, visto che ha detto ai giornalisti che non capiscono nulla. Come tecnico il prossimo anno sceglierei tra questi due nomi: Farioli o Palladino. Ci vuole un allenatore che dia un’idea di gioco e Palladino non mi dispiace. Farioli viene da una scuola dezerbiana e sta facendo bene. Bisogna vedere però chi rimane nel Napoli, che squadra farà, perché tra prestiti, riscatti e la vendita di Osimhen è una squadra da rifondare. Sarri? Il migliore fino al sabato”.