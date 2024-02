Biasin sulla trattativa ADL-Motta: “Il suo ego smisurato li sta facendo scappare tutti”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin, si è voluto soffermare anche sulle ultime vicende in casa Napoli:

““E, a proposito di Motta. Ieri ha parlato il suo agente Dario Canovi. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Sentite qua: “Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.

“Questa frase si presta a mille ragionamenti e considerazioni, una su tutte: l’atteggiamento di patron De Laurentiis post-vittoria dello scudetto, le sue conferenze show, il suo ego smisurato, le sue manie di protagonismo associate a un linguaggio tendente al barbaro… li sta facendo scappare tutti. Ma proprio tutti. E di sicuro non saranno queste quattro righe a convincerlo a mordersi la lingua. Probabilmente tornerà a farsi sentire già in giornata“.

“Ah, l’idea che un giocatore – Demme – per questioni di scelte e “spazi” non possa essere inserito in alcuna lista e venga pagato per restare a guardare i compagni, è la dimostrazione che i dirigenti di primissima fascia valgono come e più dei grandi calciatori”.