Gollini eletto giocatore del mese di gennaio del Napoli. Il comunicato

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, è stato eletto giocatore del mese di gennaio del Napoli da parte dei tifosi. In questo, ha mantenuto la porta inviolata in occasione delle partite Napoli-Fiorentina e Lazio-Napoli, oltre che per essersi distinto per alcuni interventi di grande importanza. Di seguito, il comunicato della società diffuso sul proprio sito ufficiale.

“Pierluigi Gollini eletto MVP di Gennaio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il portiere come miglior giocatore del mese. All’alba del 2024 Gollini si è reso protagonista con una serie di interventi di pregevole fattura, chiudendo la porta in diverse circostanze. Complimenti a Gollorius, MVP di Gennaio powered by MSC!”