Verso Milan-Napoli, il report allenamento dei rossoneri

Il Milan si prepara in vista del match casalingo di domenica sera allo stadio di San Siro contro il Napoli. Di seguito il report del club rossonero:

“Dopo due giorni di riposo, giocatori e staff si sono ritrovati al Centro sportivo di Milanello nel primo pomeriggio per una seduta che si è aperta con esercizi di attivazione muscolare svolti prevalentemente in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo esterno per dei lavori di tecnica individuale e di possesso palla. L’allenamento si è concluso con una partitella su campo ridotto. La squadra si ritroverà entro le 10.30 per la colazione obbligatoria che precederà l’allenamento”.