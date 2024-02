Sanremo 2024, il messaggio di Simeone da parte del Napoli per Geolier

Geolier è uno dei cantanti più attesi (soprattutto dai napoletani) a Sanremo 2024. Il rapper è in classifica da più di un anno con il suo disco “Il coraggio dei bambini” e in estate si esibirà all’interno dello stadio Diego Armando Maradona con tre concerti, (che sarà tutto esaurito nei primi due). Il cantante napoletano è stato al centro delle polemiche per il testo della sua canzone che rappresenterà al Festival della canzone italiana. In gara con il brano “I p’me tu p’te“, il rapper campano dalla sua parte avrà dei sostenitori d’eccezione; il Napoli con tutti i giocatori.

Tant’è che l’attaccante azzurro Giovanni Simeone ha voluto mandargli un video di buona fortuna per questa nuova avventura, ecco il messaggio del Cholito condiviso sui social. “I p’me tu p’te? La canzone di Geolier che presenterà a Sanremo. Gli mando un abbraccio e un in bocca al lupo per tutto. Ciao”.

Ieri inoltre Geolier si è presentato sul green carpet con la tuta del Napoli facendo impazzire i tifosi; oggi infatti il club ha presentato la collaborazione creata per quest’occasione insieme al cantante.