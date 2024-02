Zielinski, ecco la frase detta a dei tifosi del Napoli a Castel Volturno

Piotr Zielinski è pronto a lasciare Napoli al termine di questa stagione, si trasferirà all’Inter, il polacco però vuole dare il massimo in maglia azzurra fino a fine campionato. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere Dello Sport. “Zielinski è motivato ad inseguire un posto in Champions League pur sapendo, che, non potrà più ascoltare la musichetta del Maradona. Il 21 di febbraio arriverà il Barcellona per l’andata degli ottavi di finale e lui, essendo escluso dalla lista Uefa, non sarà della partita, non sarà nemmeno in panchina, eppure Piotr non ritiene conclusa la sua stagione”.

“Il suo contratto scade a giugno e fino ad allora darà il massimo, nonostante il suo futuro sia già segnato. E’ del Napoli, gioca per il Napoli e il suo ‘vi farò divertire ancora‘ pronunciato ad alcuni tifosi nei giorni scorsi a Castel Volturno è una frase che conferma la sua voglia di concludere nel migliore dei modi la sua avventura azzurra“, ha riferito il Corriere Dello Sport sulle parole rivolte dal polacco ad alcuni tifosi del Napoli.