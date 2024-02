Turci: “Milan-Napoli sarà un bel match, occhio alle varie tattiche”

Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del match Milan-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Milan e Napoli sono due squadre in crescita costante, soprattutto gli azzurri dopo l’avvento di Mazzarri. Dopo il terremoto degli ultimi mesi, si stanno assestando e stanno ritrovando dei singoli come protagonisti. La gara sarà apertissima e spettacolare, nessuna delle due si limiterà a fare il compitino e a speculare. Pioli ha sempre fatto benissimo contro il Napoli, anche nell’anno dei record di Spalletti. Il Milan sa come mettere in difficoltà il Napoli e quel 0-4 in Serie A incrinò le sicurezze degli azzurri anche in Champions. Pioli è un grande tattico, ha capito come bloccare i punti forti di questo Napoli: su tutti Kvara. Il raddoppio sistematico sul georgiano è stata una delle chiavi vincenti degli ultimi appuntamenti”.