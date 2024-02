L’operatore di mercato Gaetano Fedele, figlio di Enrico Fedele, è intervenuto ai microfoni di Tele A per attaccare De Laurentiis. Ecco cosa ha dichiarato:

“Io vado in Champions League, perché arrivando in Champions investo qualcosa. Allora io voglio andare in Champions, anche da tifoso. Ma se devo andarci e gli investimenti restano sempre gli stessi allora a cosa serve? Bisogna chiedere ad un tifoso se vuole vincere lo scudetto o andare tutti gli anni in Champions”.