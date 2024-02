Jorginho: “Consigliai al Napoli di acquistarlo”. De Laurentiis fece l’affare

Victor Osimhen ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti al mondo. No, non è esagerato, visto che il nigeriano è arrivato ottavo nella classifica del Pallone d’Oro. Quando fu acquistato dal Napoli però, in pochi lo conoscevano e si chiedevano perchè Aurelio De Laurentiis avesse investito così tanti soldi per l’attaccante ex Lille. C’è anche chi ha creduto nelle sue doti, come Jorginho, ex centrocampista azzurro.

Ecco le sue dichiarazioni dell’ex azzurro ai microfoni della piattaforma streaming di Dazn: “Khvicha Kvaratskhelia non lo conoscevo prima, sono rimasto molto impressionato da quello che sta facendo. Osimhen, invece lo conoscevo. Ci ho giocato contro, Giuntoli chiamò prima di prenderlo e mi chiese di lui. Risposi: ‘Prendilo subito!’, perchè fece girare la testa ai nostri difensori. Lui è ancora giovane e promette molto“.